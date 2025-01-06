ضبط 92 سلاحًا ناريًا و250 قضية مخدرات وتنفيذ 55310 أحكام قضائية متنوعة

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 92 قطعة سلاح ناري، و250 قضية مخدرات، وتنفيذ 55310 أحكام قضائية متنوعة.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 92 قطعة سلاح ناري بحوزة 46 متهما، وتنفيذ 55310 أحكام قضائية متنوعة، وضبط 250 قضية مخدرات.

كما تم ضبط 14 متهما هاربا، وضبط 16 متهما في أعمال بلطجة، وضبط 238 دراجة نارية مخالفة، وضبط 26683 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 45 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استكمال الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.