الجنايات تقضي ببراءة ملحن ومخرج من تهديد المطربة رودي

كتب - رمضان يونس:

قضت الدائرة "3" جنايات العمرانية بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، ببراءة موزع موسيقي، ومخرج من واقعة اتهامهما بتهديد المطربة رودي، على مواقع التواصل الاجتماعي.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحميد وياسر علي الزيات وسكرتارية طارق فتحي وطلعت عبده.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 14414 لسنة 2024 جنايات قسم العمرانية، والمقيدة برقم 5720 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن "محمد عصمت" ملحن موسيقي وزوجته "نعمة" مخرجة، هددا المجني عليها "مروة ثروت" الشهيرة بـ "رودي"، كتابةً وقولاً بإفشاء أمور خادشة بالشرف، وهي صور المجني عليها ومقطع مرئي خاص بها تم الحصول عليهما من جريمة التعدي على حرمة الحياة الخاصة.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين تعدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها "مروة ثروت"، بأن سجلا ونقلا عبر جهاز من الأجهزة (هاتف محمول) صورًا ومقطعًا مرئيًا للمجني عليها بمكان خاص من دون رضاها، وقاما بإرساله إلى حسابها الشخصي وتمكنا من الاستحصال على صورها الفوتوغرافية ومقطع مرئي خاص بها واحتفظا به لاستغلال المجني عليها كما هو موضح بالأوراق.

وتابعت النيابة أن المتهمين اخترقا حساب المجني عليها "مروة ثروت" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بقصد الاستحصال على الصور الفوتوغرافية والبيانات الشخصية الخاصة بها، لاستخدامها في تهديد المجني عليها، مما أدى إلى ارتكاب الجرائم التي تم توجيه الاتهام لهما بها. كما أساءا استخدام أجهزة الاتصالات باستخدام هواتف محمولة لارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالأوراق.