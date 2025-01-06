أمن القاهرة يضبط 7 أشخاص لقيامهم بأعمال السرقات المتنوعة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق نتائج إيجابية في مجال مكافحة جرائم السرقات.

أسفرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص، بينهم ربة منزل، بدائرة قسم شرطة الساحل، لقيامهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل خزينة أحد المنازل واستبدالها بذهب مزيف.

كما تم ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عملائهم، الذين تم القبض عليهم أيضًا وعددهم 3 أشخاص مقيمين بدائرتي قسم شرطة روض الفرج والساحل، وتم ضبط مبلغ مالي، سيارة، حساب بنكي، وبوليصة تحويل مبالغ مالية.

كما تم ضبط حارس أمن بإحدى شركات نقل الأموال بدائرة قسم شرطة عين شمس، لقيامه بسرقة مبلغ مالي من خزينة السيارة المعين حراستها. وعُثر بحوزته على مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية، وهاتف محمول، وعدد من الإيصالات.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة وأقر باستبدال جزء من المبلغ مع عامل بمحل أدوات.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وملاحقة العناصر الإجرامية.