"احنا موظفين بالبنك".. سقوط عصابة النصب على عملاء البنوك

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من ضبط 4 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة في المنيا، لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين.

كشفت التحريات أن المتهمين كانوا يتواصلون مع الضحايا هاتفيًا، مدعين أنهم موظفو خدمة عملاء بالبنوك، ويطالبونهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض.

باستخدام هذه الحيل، تمكن المتهمون من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالضحايا، واستخدامها في عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني.

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 13 شريحة هاتف محمول و6 هواتف محمولة تحتوي على أدلة تثبت نشاطهم الإجرامي. وقد اعترف المتهمون بارتكاب 6 وقائع مشابهة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية.