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خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 5 طن دقيق أبيض بلدي مدعم

12:50 م الإثنين 06 يناير 2025

ضبط دقيق مدعم - ارشيفية

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كتب- علاء عمران:
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط حوالي 5 طن دقيق أبيض بلدي مدعم خلال 24 ساعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأسعار تزيد عن المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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