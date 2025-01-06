لمدة 90 يومًا | إغلاق كلي لوصلة أمام الارتكاز الأمني بمدينة 15 مايو.. تعرف على التحويلات

كتب - علاء عمران:

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة إجراء تحويلات مرورية بمحور الأوتوستراد لتنفيذ أعمال القطار الكهربائي السريع "العين السخنة – الإسكندرية – العلمين بمطروح".

تعمل الإدارة على تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتيسير حركة المرور، تزامنًا مع تنفيذ أعمال الجسم الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع. تتطلب هذه الأعمال إغلاقًا كليًا لوصلة أمام الارتكاز الأمني بمدينة 15 مايو بالاتجاهين، بطول 400 متر بمحور الأوتوستراد، بهدف ربط الرصف الأسفلتي مع البلاطات الخرسانية ورفع كفاءتها.

وصرح مصدر أمني بأن التحويلات تبدأ اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 15/1/2025 ولمدة ثلاثة أشهر، وتتضمن مرحلتين:

المرحلة الأولى: غلق الاتجاه القادم من الصعيد الشرقي إلى المعادي بطريق الأوتوستراد أمام ارتكاز أمني 15 مايو، بطول 400 متر. يتم تحويل الحركة المرورية قبل منطقة الغلق إلى الجهة الأخرى من الطريق، مع توفير 5 حارات لتجنب تعطيل حركة المرور. تستغرق هذه المرحلة شهرًا ونصف.

المرحلة الثانية: غلق الاتجاه القادم من المعادي إلى الصعيد الشرقي بطريق الأوتوستراد بنفس المنطقة ولمدة شهر ونصف، مع إجراء تحويلة مشابهة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى.

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة أنها ستنسق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية والإشارات الدالة على وجود الأعمال لضمان أمن وسلامة المواطنين.