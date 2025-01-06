ارتكبوا 10 جرائم.. عصابة تزوير المحررات الرسمية في قبضة الأمن بالقاهرة

كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية، والنصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم.

أفادت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيام 5 أشخاص، "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية واستخدامها في النصب على المواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية أو سيارات، وكذلك الاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق إيهامهم بتوظيفها لهم في مجال التجارة مقابل عائد مادي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (4 سيارات – مبلغ مالي – طبنجة – طابعة وماسح ضوئي – بعض الأوراق المستخدمة في الطباعة – عدد من التوكيلات – عقود بيع ابتدائي – عقود ابتدائية وتوكيلات بيع لعدد من الشقق).

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب 10 وقائع بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.