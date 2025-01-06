صور | الداخلية تُعلن افتتاح مقر جديد للجوازات في مول العرب (مواعيد العمل)

كتب- أحمد أبو النجا:

قررت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بقطاع الوثائق بوزارة الداخلية افتتاح وتشغيل منفذ الجوازات الكائن بالمركز التجاري (مول العرب) بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

بدأ العمل بالمنفذ الجديد اعتبارًا من يوم الأربعاء الأول من يناير 2025، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً، دون التقيد بالاختصاص المكاني لطالبي الخدمة.

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المستمر، والارتقاء بمستوى الأداء الأمني، لا سيما في مجال الخدمات الجماهيرية، بهدف ضمان تقديم الخدمات بسهولة ويسر، وزيادة انتشارها في مختلف أنحاء الجمهورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حصول المواطنين على الخدمات بشكل ميسر.