ضبط المتهم بأداء حركات استعراضية بسيارة خلال حفل زفاف بالشرقية

كتب- عاطف مراد:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، متضمناً قيام قائد سيارة بحركات إستعراضية حال سيره بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها "منتهية التراخيص" ، وقائدها (مقاول – مقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس).

بمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة أثناء مشاركته في حفل زفاف أحد أصدقائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.