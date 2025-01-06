لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ضبط المتهم بأداء حركات استعراضية بسيارة خلال حفل زفاف بالشرقية

12:24 ص الإثنين 06 يناير 2025

ضبط المتهم بأداء حركات استعراضية بسيارة خلال حفل ز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عاطف مراد:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، متضمناً قيام قائد سيارة بحركات إستعراضية حال سيره بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها "منتهية التراخيص" ، وقائدها (مقاول – مقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس).

بمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة أثناء مشاركته في حفل زفاف أحد أصدقائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

وزارة الداخلية حفل زفاف حركات إستعراضية بسيارة قسم شرطة بلبيس الشرقية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

حوار- نقيب الأطباء: إلغاء "العمومية" أصعب قرار في حياتي النقابية.. وهذا موقف "المستقيلين
بدء استحقاقات شهادة 27% في بنكي الأهلي ومصر الأسبوع الجاري.. ما هي البدائل؟