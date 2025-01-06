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محاكمة عامل لاتهامه بالتحرش بطفلتين في القطامية.. اليوم

03:00 ص الإثنين 06 يناير 2025

تعبيرية

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كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة عامل لاتهامه بإصدار تلميحات وإيحاءات جنسية لطفلتين بالقطامية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبازيد، وأمانة سر محمد طه.

وأحالت نيابة القاهرة الجديدة عامل بتهمة وقوفه عاريًا بشرفة مسكنه وإصدار تلميحات وإيحاءات جنسية لطفلتين بالقطامية إلى محكمة الجنايات.

وتبيَّن من خلال الأوراق أن المتهم هو "محمد. م"، في يوم 27 يناير الماضي، بدائرة قسم القطامية محافظة القاهرة تعرض للمجني عليهما الطفلتين "لارا.م"،و "ريتاج.ع" في مكان عام مطروق بتلميحات وإيحاءات جنسية وإباحية بالقول والإشارة، بأن وقف عاري الجسد بالشرفة الخاصة بمسكنه؛ بقصد الحصول على منفعة جنسية منهما.

التحرش بطفلتين محاكمة عامل جنايات القاهرة
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