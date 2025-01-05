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تسريب فيديو المشاجرة.. قرار قضائي عاجل بشأن دعوى "كهربا" ضد فندق شهير

09:32 م الأحد 05 يناير 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 12 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 12 صورة
    محمود كهربا بقميص الأهلي
  • عرض 12 صورة
    محمود كهربا بقميص الأهلي
  • عرض 12 صورة
    محمود كهربا بقميص الأهلي
  • عرض 12 صورة
    محمود كهربا بقميص الأهلي
  • عرض 12 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 12 صورة
    محمود عبدالمنعم كهربا
  • عرض 12 صورة
    محمود كهربا لاعب الأهلي (4)
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    محمود كهربا لاعب الأهلي (2)
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    محمود كهربا لاعب الأهلي (3)
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كتب- أحمد عادل:

حددت المحكمة المختصة، جلسة 29 يناير الجاري، موعدًا لعقد أولى جلسات دعوى التعويض المقامة من لاعب النادي الأهلي "محمود كهربا" ضد فندق شهير، لتسريب فيديو مشاجرة اللاعب في ملهى ليلي ونشره عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

وكان المحامي أشرف عبدالعزيز، الموكل بالدفاع عن اللاعب محمود كهربا، قد تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة طالب فيه بتعويض عن الأضرار التي لحقت بموكله جراء تسريب الفيديو الذي صُوِّر داخل الفندق دون موافقته.

وتضمنت الدعوى التي رفعها المحامي أشرف عبدالعزيز، بصفته محامي كهربا، طلب إلزام مدير الفندق بدفع مبلغ قدره 35 مليون جنيه كتعويض مادي وأدبي عن الأضرار التي لحقت باللاعب نتيجة الفعل غير المشروع المتمثل في نشر وإذاعة الفيديو دون إذنه.

محمود كهربا مشاجرة كهربا تسريب فيديو كهربا
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