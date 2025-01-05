لغز العثور على جثة مجهولة الهوية بسوق الوراق

كتب - محمد شعبان:

تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات العثور على جثة شخص مجهول الهوية بمنطقة الوراق.

مأمور القسم العميد محمد الجيار تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بسوق البوهي في ظروف غامضة.

العقيد مجدي موسى مفتش الفرقة وجه بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ والوقوف على ملابساته. وتبين بالفحص المبدئي أن الجثة لشخص مجهول الهوية لا يحمل أي أوراق تحقيق شخصية دون تحديد سبب الوفاة.

أودعت الشرطة الجثة بثلاجة مستشفى الوراق العام تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت التحريات.