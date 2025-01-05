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5 مصابين في تصادم سيارتين أمام شركة كهرباء أكتوبر

08:48 م الأحد 05 يناير 2025

تصادم بين ميكروباص ونقل

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص في اصطدام سيارتين أمام شركة الكهرباء بمدينة السادس من أكتوبر مساء الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالحي السادس.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نصف نقل مما أسفر عن سقوط 5 مصابين.

المصابون الخمسة نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج، وجنب ونش تابع لإدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.

حادث تصادم ميكروباص نصف نقل أكتوبر شركة الكهرباء النجدة المرور
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