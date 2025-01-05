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"جثتان في غمضة عين".. لحظات الرعب بميدان المحكمة بمصر الجديدة

08:47 م الأحد 05 يناير 2025

مسرح جريمة - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

شهد ميدان المحكمة بمصر الجديدة حالة من الرعب، بدون مقدمات أبصرت عيون المارة على جثتين مساء الأحد.

رئيس مباحث القطاع تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حالة انتحار أمام شركة مشروبات غازية شهيرة بميدان المحكمة.

بالانتقال والفحص المبدئي عثر على جثتين ووجود شبهة جنائية في الوفاة، لتفرض الشرطة طوقًا أمنيًا بموقع البلاغ انتظارًا لحضور النيابة العامة.

التحريات الأولية توصلت إلى أن الجثتين لزوجين، وأن الزوج تخلص من شريكة عمره ثم لحق بها بنفس الطريقة شنقًا دون الكشف عن أسباب إقدامه على تلك الخطوة.

وتكفف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة في انتظار تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود عيان.

ميدان المحكمة شبهة جنائية مصر الجديدة أمن القاهرة حالة انتحار
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