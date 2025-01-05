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مشهد أخير صادم لخليجي في شوارع الزمالك

08:46 م الأحد 05 يناير 2025

قوات الشرطة

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كتب - محمد شعبان:

استغاثة أخيرة لرجل خليجي بمنطقة الزمالك لم تعينه للبقاء على قيد الحياة، المارة نقلوه إلى أقرب مستشفى لكنه رحل إثر حالة مرضية.

مأمور قسم شرطة قصر النيل تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوجود حالة إغماء بشارع الجزيرة الوسطى بجوار أحد المحال المعروفة.

انتقلت أقرب قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن رجل يحمل الجنسية السعودية شعر بحالة إغعياء شديدة سقط على إثرها مغشيًا عليه ونقل إلى مستشفى المعلمين لكنه فارق الحياة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتصريح بالدفن.

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