النائب العام الأسبق نبيل صادق يتلقى العزاء في وفاة شقيقته

كتب- محمد الصاوي:

تصوير - هاني رجب:

تلقى النائب العام الأسبق المستشار نبيل صادق، مساء اليوم الأحد، العزاء في وفاة شقيقته بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

حرص على تقديم واجب العزاء لفيف من الشخصيات العامة والبرلمانية ورجال القضاء.

ومن بين الحضور كل من المستشار محمد شوقي النائب العام، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار أحمد سعد ووكيل أول مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب.