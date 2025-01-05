"لامس أماكن حساسها بجسدها".. قرار قضائي بشأن طبيب متهم بالتحرش بسيدة في التجمع

كتب- محمود الشوربجي:

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الأحد، الحكم على الطبيب المتهم بالتعدي على فتاة أثناء توقيعه الكشف عليها، داخل عيادته بالتجمع الأول، إلى جلسة 3 فبراير المقبل.

وكانت نيابة التجمع الأول، قررت إحالة الطبيب المتهم في القضية رقم 9065 لسنة 2024 جنح قسم التجمع الأول المقيدة برقم 1901 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، إلى محكمة الجنايات.

كشف أمر الإحالة ملابسات واقعة اتهام طبيب أمراض جلدية وتناسلية بالتحرش بمريضة أثناء توقيع الكشف الطبي عليها داخل عيادته في منطقة القاهرة الجديدة، حيث قالت المريضة أمام النيابة العامة: "الطبيب تحرش بيا ومكنتش عارفة أعمل إيه".

ذكرت المريضة أمام النيابة العامة: "أنا كنت بعاني من طفح جلدي، فذهبت إلى إحدى العيادات الجلدية لتوقيع الكشف، وهناك تقابلت مع الطبيب المشكو في حقه، وأثناء توقيع الكشف طلب مني الكشف على المناطق المتواجد بها طفح الجلد، وخلالها كانت منطقة الظهر وأعلى منطقة الصدر واليد اليمنى.

وأضافت المجني عليها:"بعد الكشف كتب لي علاج وطلب مني الحضور بعد مرور أسبوعين للاستشارة، وبالفعل ذهبت إليه وفوجئت به يسألني بعض الأسئلة الغريبة، زي إذا كنت متجوزة أم لا، وبعد مرور الوقت ذهبت للكشف عنده مرة أخرى لظهور حبوب في يدي اليمنى، وعند الكشف قال إنه سيقوم بكي الحبوب لانتهاء الألم، وخلالها تفاجأت بأنه يلمس أماكن حساسة بجسدي، "وقتها كنت خايفة ومش عارفة أتصرف إزاي غير إني سيبت العيادة ومشيت على طول، وتحدثت مع أصدقائي وحكيت لهم الموقف والجميع أثبت أنه تحرش رسمي ولابد من الإبلاغ عنه فحررت محضرًا ضده".