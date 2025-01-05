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النائب العام يزور البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

05:54 م الأحد 05 يناير 2025

جانب من الزيارة

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القاهرة - مصراوي:

أجرى النائب العام، ورئيس مجلس القضاء الأعلى والسادة أعضاؤه وأمينه العام، ولفيف من قادة النيابة العامة، اليوم الأحد، زيارة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقدم النائب العام التهنئة لقداسة البابا وجميع المصريين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

كما أعرب عن خالص تمنياته وجميع أعضاء النيابة العامة، بأن يجعله الله عيدًا سعيدًا تسود فيه روح الإخاء والمحبة بين جميع أطياف الشعب المصري، وأن يحفظ الله وطننا العظيم من كل سوء.

النائب العام البابا تواضروس عيد الميلاد المجلس الأعلى للقضاء
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