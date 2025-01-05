قرار قضائي جديد بشأن طبيب متهم بالتحرش بمريضة

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حجز جلسة 3 فبراير المقبل، للحكم على طبيب متهم بالتعدي على مريضة داخل عيادته الخاصة بمنطقة التجمع.

وكانت أمرت نيابة التجمع الاول، برئاسة المستشار أحمد يسري، إحالة طبيب أمراض جلدية متهم على مريضة داخل عيادته بالتجمع الأول، إلى محكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 9065 لسنة 2024 جنح قسم التجمع الأول المقيدة برقم 1901 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، أن المتهم تعدى على المجني عليها، بأن قام حال توقيعه الكشف عليها بالتعدي عليها، ولامس مناطق حساسة من جسدها.