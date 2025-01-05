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المشدد من 5 لـ10 سنوات لـ4 أشخاص انتحلوا صفة ضباط وخطفوا شابًا وهتكوا عرضه بالقاهرة

04:05 م الأحد 05 يناير 2025

السجن المشدد

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كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 10 سنوات على متهم، و5 سنوات لكل من ثلاثة آخرين، بعد إدانتهم بخطف شاب وانتحال صفة ضباط شرطة، واحتجازه وسرقة أمواله وهتك عرضه بالقوة، في واقعة أثارت استنكارًا واسعًا.

وفقًا للتحقيقات، استدرجت المتهمة الثانية المجني عليه إلى شقة استأجرها المتهمون لتنفيذ مخططهم. فور وصوله، تعرض للاعتداء، وتم احتجازه وسرقة أمواله تحت تهديد وإكراه. كما أقدم المتهمون على هتك عرضه بالإكراه.

بعد الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجناة، وإحالتهم إلى المحاكمة التي انتهت بالحكم المذكور.

السجن المشدد انتحال صفة ضباط جنايات القاهرة
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