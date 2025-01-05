12 يناير.. محاكمة المتهمين بقتل صديقهم أثناء تصوير مشهد تيك توك في إمبابة

كتب - صابر المحلاوي:

حددت محكمة الطفل بالجيزة، يوم 12 يناير لعقد أولى جلسات محاكمة متهمين بقتل صديقهم خلال تصوير مشهد تمثيلي لتطبيق "تيك توك" في إمبابة.

البداية كانت عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بالعثور على جثة طالب داخل مخزن بإمبابة. كشفت التحريات أن المجني عليه لقي مصرعه على يد اثنين من أصدقائه أثناء لهوهم وتصوير مشهد تمثيلي.

بالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين وجود جثمان الشاب مصابًا بجرح في الرأس نتيجة دخول قطع خشبية بها. أظهرت التحقيقات أن المتهمين قيدوا المجني عليه على كرسي، وأثناء محاولته فك نفسه، سقط وأصيب إصابة أودت بحياته.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لمحاكمتهم.