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تأجيل محاكمة 11 متهمًا في استهداف محلات الذهب والكنائس لـ 17 فبراير

03:44 م الأحد 05 يناير 2025

محاكمة تعبيرية

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كتب - صابر المحلاوي:
قررت محكمة الجنايات بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 11 متهمًا في قضية استهداف محلات الذهب والكنائس، إلى جلسة 17 فبراير، لاستكمال استجواب المتهمين.
وجاء في التحقيقات بإشراف نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب، وتوفير معلومات وأدوات لارتكاب عمليات عدائية.
وجهت النيابة لهم تهمًا بالإعداد لاستهداف محلات ذهب في القاهرة والجيزة والفيوم، ورصد كنائس وأفراد شرطة في الأقصر، تمهيدًا لعمليات عدائية.

محكمة الجنايات مجمع محاكم بدر محلات الذهب
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