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المعاينة في حريق بسور نادي الزمالك: محل تحت الإنشاء | فيديو وصور

03:42 م الأحد 05 يناير 2025
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كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة قسم شرطة العجوزة أن الحريق الذي اندلع بسور نادي الزمالك في المهندسين نشب بمحل تحت الإنشاء بالقرب من بوابة النادي المواجهة لميدان سفنكس، ولم يسفر عن أي إصابات.

تلقى مأمور القسم إخطارًا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة بشارع جامعة الدول العربية، حيث تحركت نقطة ارتكاز أمني بميدان سفنكس لاستكشاف ملابسات الحريق بالتنسيق مع عمليات المطافي.

من اللافت أن العاملين في محل ألبان شهير بجوار موقع الحريق تدخلوا سريعًا، وقاموا بإخماد النيران قبل وصول سيارات الإطفاء، مما حال دون امتداد النيران إلى المحل.

حريق محل بسور نادي الزمالك قسم شرطة العجوزة شارع جامعة الدول العربية حريق
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