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العثور على جثة شخص مشنوقًا داخل شقة بالعمرانية

02:45 م الأحد 05 يناير 2025

شنق - تعبيرية

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كتب - محمد شعبان:

أنهى شخص حياته شنقًا داخل منزله بحي العمرانية، غرب الجيزة اليوم الأحد.

تلقى مأمور قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص بالعقار رقم 101 شارع نصر الدين.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وعثروا على جثة شخص يرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد به إصابات باستثناء حز بالرقبة نتيجة تعرضه للشنق.

ورجحت التحريات أن يكون الشخص قد تخلص من حياته، لعدم وجود آثار بعثرة في محتويات المنزل وسلامة المداخل والمخارج.

تم إيداع الجثة ثلاجة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

شنق جثة حي العمرانية مديرية أمن الجيزة
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