انقلاب أتوبيس مدرسة خاصة بالهرم.. والحصيلة 6 مصابين

كتب - محمد شعبان:

أصيب 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص تابع لمدرسة خاصة أعلى كوبري الرماية اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى الكوبري.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق ميكروباص خاص بمدرسة الأورمان اتجاه فيصل.

أسفر عن الحادث سقوط 6 مصابين تم نقلهم إلى مستشفى الهرم للعلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة.