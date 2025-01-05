لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

السيطرة على حريق بمخزن أجهزة كهربائية ببولاق الدكرور

02:24 م الأحد 05 يناير 2025

قوات الدفاع المدني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد شعبان:

أخمدت قوات الدفاع المدني حريقًا نشب في مخزن أجهزة كهربائية ببولاق الدكرور اليوم الأحد

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مخزن في منطقة صفط اللبن.

تم الدفع بسيارات الإطفاء بقيادة نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بالتنسيق مع قطاع الغرب.

تبين بالفحص أن الحريق كان داخل مخزن لأجهزة كهربائية، وتمت السيطرة عليه وإخماده دون تسجيل أي إصابات.

قوات الدفاع المدني مخزن أجهزة كهربائية بولاق الدكرور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

حوار- نقيب الأطباء: إلغاء "العمومية" أصعب قرار في حياتي النقابية.. وهذا موقف "المستقيلين
بدء استحقاقات شهادة 27% في بنكي الأهلي ومصر الأسبوع الجاري.. ما هي البدائل؟