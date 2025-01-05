السيطرة على حريق بمخزن أجهزة كهربائية ببولاق الدكرور

كتب- محمد شعبان:

أخمدت قوات الدفاع المدني حريقًا نشب في مخزن أجهزة كهربائية ببولاق الدكرور اليوم الأحد

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مخزن في منطقة صفط اللبن.

تم الدفع بسيارات الإطفاء بقيادة نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بالتنسيق مع قطاع الغرب.

تبين بالفحص أن الحريق كان داخل مخزن لأجهزة كهربائية، وتمت السيطرة عليه وإخماده دون تسجيل أي إصابات.