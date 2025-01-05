قرار قضائي عاجل ضد حمو بيكا بتهمة حيازة أسلحة بيضاء

كتب- أحمد عادل:

أحالت نيابة قصر النيل، اليوم الأحد، مطرب المهرجانات حمو بيكا إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة سلاحين أبيض، وذلك بعد انتهاء التحقيقات في الواقعة.

وكانت النيابة قد أصدرت قرارًا سابقًا بإخلاء سبيل حمو بيكا على ذمة التحقيقات في القضية، مع ترحيله لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه في قضايا أخرى.

وجاءت الواقعة عندما تمكنت دورية أمنية من القبض على حمو بيكا في منطقة الزمالك، حيث تبين هروبه من تنفيذ أحكام قضائية، وتم اقتياده إلى قسم شرطة قصر النيل لتحرير محضر بالواقعة، وتمت إحالة القضية إلى النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات.

وأسفرت التحقيقات عن توجيه تهمة حيازة أسلحة بيضاء للمطرب، إلى جانب الإجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية السابقة، لتقرر النيابة إحالته إلى المحاكمة الجنائية.