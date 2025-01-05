لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

قرار قضائي عاجل ضد حمو بيكا بتهمة حيازة أسلحة بيضاء

01:44 م الأحد 05 يناير 2025

حمو-بيكا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عادل:

أحالت نيابة قصر النيل، اليوم الأحد، مطرب المهرجانات حمو بيكا إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة سلاحين أبيض، وذلك بعد انتهاء التحقيقات في الواقعة.

وكانت النيابة قد أصدرت قرارًا سابقًا بإخلاء سبيل حمو بيكا على ذمة التحقيقات في القضية، مع ترحيله لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه في قضايا أخرى.

وجاءت الواقعة عندما تمكنت دورية أمنية من القبض على حمو بيكا في منطقة الزمالك، حيث تبين هروبه من تنفيذ أحكام قضائية، وتم اقتياده إلى قسم شرطة قصر النيل لتحرير محضر بالواقعة، وتمت إحالة القضية إلى النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات.

وأسفرت التحقيقات عن توجيه تهمة حيازة أسلحة بيضاء للمطرب، إلى جانب الإجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية السابقة، لتقرر النيابة إحالته إلى المحاكمة الجنائية.

حمو بيكا حيازة أسلحة بيضاء نيابة قصر النيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

حوار- نقيب الأطباء: إلغاء "العمومية" أصعب قرار في حياتي النقابية.. وهذا موقف "المستقيلين
بدء استحقاقات شهادة 27% في بنكي الأهلي ومصر الأسبوع الجاري.. ما هي البدائل؟