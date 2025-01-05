مجدي يطلب تطليق زوجته: "موديل" بتتصور بملابس مثيرة

كتبت- فاطمة عادل:

تقدم "مجدي. ع"، 35 عامًا، صاحب سوبر ماركت، برفع دعوى تطليق للضرر من زوجته أمام محكمة الأسرة مبررًا طلبه: "أنها تعمل كـ"موديل" وتظهر في مقاطع فيديو على تطبيق تيك توك، مرتدية ملابس منزلية مثيرة".

وأوضح "مجدي" في طلبه أنه يشعر بالإحراج بسبب هذه التصرفات التي تنشرها زوجته على الإنترنت، حيث يعتقد أن ذلك يعرض حياته الخاصة والشخصية للمخاطر، ويؤثر سلبًا على صورته أمام المجتمع.

وأضاف الزوج أن محاولاته لإقناعها بتغيير هذا السلوك فشلت لرفضها التغيير، وأصبح الروتين اليومي عبارة عن مشادة كلامية تنتهي بتركي البيت وإهانتها وضربها، لكنها لم تحاول ولو ليوم واحد إرضاء زوجها.

يروي الزوج اللحظة التي قرر فيها الانفصال عن زوجته: "لم تنتبه لكلماته فقام بتكسير هاتفها، ورد فعلها الغريب جعله يقوم بطردها من المنزل دون عودة، رغم بكائها الشديد، لكنها تفضل البقاء على الميديا عن بيت زوجها".

يختتم الزوج حديثه: "واجهتها في منزل أهلها للمرة الأخيرة، لكنها رفعت صوتها وتلفظت بكلمات غير مقبولة، مما جعلني أغادر المكان، ولم يدور في بالي سوى الانفصال فقط، وبعد رفض العائلة بالكامل، انتظرت".

فلجأ إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى تطليق زوجته، وحملت رقم 954 لسنة 2024، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.