قوافل المحافظات.. استخراج 5430 بطاقة رقم قومي و21 ألف "مصدر مميكن"

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً إلى عدة محافظات، تشمل "القاهرة، الجيزة، مطروح، المنوفية، القليوبية، البحيرة، المنيا، أسيوط، شمال سيناء، والدقهلية".

أسفرت هذه القوافل عن استخراج 5430 بطاقة رقم قومي و21093 مستندًا مميكنًا. نظرًا للإقبال المتزايد، تقرر استمرار عمل القوافل اعتبارًا من 4 يناير 2025.

كما يستمر القطاع في تلقي الطلبات عبر الخطوط الساخنة، حيث تم تلبية 1102 طلب لاستخراج بطاقات رقم قومي و263 مستندًا مميكنًا، بالإضافة إلى الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية.

تم إرسال مأموريات لتجديد بطاقات الرقم القومي لـ38 حالة إنسانية، فضلاً عن إيفاد مأموريات للعاملين في العاصمة الإدارية.

ولاقت هذه الجهود قبول المواطنين، حيث أسهمت في تسهيل حصولهم على الخدمات، مما يعكس حرص وزارة الداخلية على تعزيز حقوق الإنسان وتيسير الإجراءات.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الشرطية.