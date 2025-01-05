بحوزتهم 4 ملايين قطعة.. أمن القاهرة يضبط 14 شخصًا للإتجار بالألعاب النارية

كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملة أمنية مكبرة استهدفت تجار الألعاب النارية.

أسفرت الحملة عن ضبط 14 شخصًا متخصصين في الإتجار بالألعاب النارية، حيث عُثر بحوزتهم على حوالي 4 ملايين قطعة ألعاب نارية من مختلف الأشكال والأحجام، بالإضافة إلى كمية من خامات وأدوات التصنيع.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بغرض الإتجار. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالألعاب النارية.