الداخلية تضبط 4 شركات ومكتب سياحة يعملون بدون ترخيص

كتب- علاء عمران:

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية مع 4 شركات سياحة ومكتب يعملون بدون ترخيص.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي "مباحث الوزارة - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد من الشركات والمكاتب السياحية "بدون ترخيص" بالنصب على المواطنين.

وتبين أن 4 شركات ومكتب سياحة تقوم بالترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعية أنها شركات سياحية مرخصة، رغم أن نشاطها غير قانوني. قامت هذه الشركات بجمع مبالغ مالية من المواطنين بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة، كما اتخذت مقرات مؤقتة في شقق مستأجرة لإدارتها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط القائمين على إدارة هذه الشركات والمكاتب، وعُثر داخلها على عدد من المضبوطات أبرزها: "تأشيرات سفر لرحلات دينية وسياحية، باركود لرحلات دينية، برامج لرحلات دينية، مجموعة من كروت الدعاية والإعلانات للشركات، ودفاتر إيصالات استلام نقدية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتكثيف الجهود لمكافحة مثل هذه الأنشطة غير القانونية حفاظًا على حقوق المواطنين.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بجميع صورها، خاصة في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل في مجال السياحة بدون ترخيص، تحسبًا لمحاولات النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات "حج، عمرة، برامج سياحية".