وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة إلى البابا وقيادات الكنيسة بمناسبة عيد الميلاد

كتب - علاء عمران

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقيات تهنئة لقيادات الكنيسة والطوائف المسيحية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، تضمنت أسمى معاني التقدير والوحدة الوطنية التي تجمع أبناء الشعب المصري.

برقية لقداسة البابا تواضروس الثاني

جاء في نص البرقية الموجهة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية:

"بمشاعر ملؤها الاعتزاز والتوقير لشخصكم الكريم والأخوة المسيحيين، يسعدني أن أبعث بأصدق التهاني مقرونة بأسمى الأماني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. يعكس هذا الاحتفال تماسك نسيج الأمة المصرية، التي كانت وستظل صلبةً عصيةً على الانكسار، يضرب أبناؤها أروع الأمثلة في الوحدة والترابط، لتبقى دائمًا مصرنا الغالية أبية عزيزة، واحةً للأمن والأمان. وكل عام وقداستكم بخير".

برقية للأنبا إبراهيم إسحاق سدراك

كما بعث برقية تهنئة إلى الأنبا إبراهيم إسحاق سدراك، بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك، جاء فيها:

"يسعدني أن أتقدم لكم ولأبناء الطائفة الكاثوليكية في مصر بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. إن احتفالنا بهذه المناسبة يرسخ في النفوس تكامل النسيج الوطني المصري ووحدته، لتبقى أمتنا المصرية يدًا واحدة في البناء ومواجهة التحديات. وكل عام وأنتم بخير".

برقية للدكتور القس أندريه زكي

وفي برقية تهنئة موجهة إلى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، قال الوزير:

"يسرني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أن أبعث لكم ولأبناء الطائفة الإنجيلية في مصر بأصدق التهاني، راجيًا لكم جميعًا أطيب الأمنيات ودوام التوفيق والسداد، ولمصرنا الغالية المزيد من الاستقرار والنماء، يقف خلف رايتها الخفاقة أبناؤها في نسيج وطني قدم للعالم أروع النماذج في التكامل والوحدة والإيثار. وكل عام وأنتم بخير".

برقية لجميع الإخوة المسيحيين في وزارة الداخلية

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لجميع الإخوة المسيحيين من القادة والضباط والعاملين المدنيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، جاء فيها:

"يؤكد احتفالنا بهذه المناسبة الاعتزاز بكل ما يجمع أبناء الأمة المصرية من روابط ومودة وتكامل. وإذ نثق في عزمكم وقدراتكم على مواصلة الارتقاء بمعدلات الأداء الأمني لتحقيق تطلعات الشعب المصري العظيم، نرجو لمسيرة العمل الوطني دوام التوفيق والسداد. وكل عام وأنتم بخير".