فتح باب تلقي طلبات الترشح في انتخابات التجديد الثُلثي لنادي قضاة مصر ابتداءً من اليوم

كتب- أحمد أبو النجا:

أعلنت اللجنة القضائية الرئاسية المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، عن فتح باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد الثُلثي لمجلس إدارة النادي، والتي ستُجرى يوم 21 فبراير المقبل، اعتبارًا من صباح اليوم وحتى مساء الخميس المقبل.

صرّح المستشار أشرف عيسى، رئيس محكمة الجنايات الاقتصادية بالقاهرة والأمين العام للجنة الرئاسية المشرفة على انتخابات نادي القضاة، بأن العملية الانتخابية ستُجرى على منصب رئيس مجلس إدارة النادي لاستكمال الفترة المتبقية للرئاسة حتى نهاية العام الجاري، إلى جانب المقعد المخصص للمستشارين، ومقعدين مخصصين لرؤساء المحاكم والقضاة على أن يكون أحدهما بدرجة قاض، ومقعدين مخصصين لأعضاء النيابة العامة.

وأشار المستشار عيسى إلى أن اللجنة قررت أن يكون تلقي طلبات الترشح خلال الأيام المحددة، اعتبارًا من الساعة الـ10 صباحًا وحتى الساعة الـ5 مساءً، باستثناء العطلات الرسمية.

وأضاف أنه تقرر قبول طلبات التنازل عن الترشح أو الاعتراضات حتى الساعة الـ5 من مساء يوم الإثنين الموافق 13 يناير الجاري، على أن تُجرى العملية الانتخابية يوم 21 فبراير المقبل في بهو دار القضاء العالي، تيسيرًا على أعضاء النادي.

وأكد المستشار عيسى أن إجراء انتخابات نادي قضاة مصر في هذه المرحلة المهمة يُعد مظهرًا مشرفًا من مظاهر الديمقراطية والشفافية التي تميز المؤسسة القضائية العريقة. وأوضح أن نادي القضاة كان ولا يزال منارة للعطاء ومنبرًا للدفاع عن القيم النبيلة واستقلال القضاء، مشيرًا إلى أن هذه الانتخابات تُعزز التقاليد الراسخة التي تعتمد على المشاركة الفاعلة، وترسيخ قيم النزاهة والمساواة والشفافية.

وأشار إلى أن اللجنة الرئاسية المشرفة على العملية الانتخابية تضم عددًا من شيوخ القضاة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، وأن اللجنة ستتولى الإشراف الإداري الكامل على جميع مراحل العملية الانتخابية، بدءًا من تلقي طلبات الترشح، مرورًا بإجراءات الاقتراع، وصولًا إلى إعلان النتائج، مع الحرص على تطبيق اللائحة المنظمة للنادي بدقة لضمان سير العملية الانتخابية بكل حيادية ونزاهة.

وحث المستشار عيسى المستشارين والقضاة أعضاء النادي على المشاركة في الانتخابات، مؤكدًا أنها تمثل ركيزة أساسية لإنجاحها وتجسيدًا لإرادة القضاة في اختيار ممثليهم. كما شدد على أهمية الالتزام بروح الأخوة والتعاون التي لطالما جمعت قضاة مصر تحت مظلة نادي القضاة.

واختتم المستشار عيسى بقوله: "هذه الانتخابات ليست مجرد استحقاق إداري، بل هي رسالة للأجيال القادمة، تعبر عن حرصنا على التمسك بمبادئ العدالة والمساواة، وقيم الشفافية والنزاهة. أدعوكم جميعًا إلى المشاركة الإيجابية والفعالة في هذه الانتخابات، سواء كمرشحين أو ناخبين، لتأكيد أن نادي القضاة سيظل نموذجًا يُحتذى به في العمل المؤسسي الديمقراطي".

وتضم اللجنة المشرفة على إجراء الانتخابات في عضويتها كُلًّا من: المستشار الدكتور فتحي المصري، النائب الأول لرئيس محكمة النقض سابقًا، والمستشار فتحي حنضل، النائب الأول لرئيس محكمة النقض سابقًا، والمستشار يوسف عثمان، رئيس محكمة الاستئناف سابقًا، والمستشار محسن مبروك، رئيس محكمة الاستئناف سابقًا، والمستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الاستئناف سابقًا، والمستشار عبد العزيز إبراهيم طنطاوي، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض سابقًا، والمستشار عادل السعيد، رئيس محكمة الاستئناف سابقًا.