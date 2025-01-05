أسرة من 5 أفراد في مهب الريح بسبب القاتل الصامت بإمبابة

كتب - محمد شعبان:

أُصيب 5 من أسرة واحدة بحالة اختناق بالغاز داخل منزل بمنطقة إمبابة شمال الجيزة اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود تسرب غاز بشارع عبد المنعم الفحام.

انتقل فريق إنقاذ بري بالتنسيق مع مأمور القسم ومفتش الفرقة إلى محل البلاغ.

تبيَّن بالفحص المبدئي وجود تسرب غاز داخل شقة بالعقار رقم 3 حارة محمد زكي، مما أسفر عن سقوط 5 حالات اختناق، بينهم مسن يبلغ من العمر 65 سنة، وأب وطفليه (3 و15 سنة).

نُقل المصابون الخمسة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.