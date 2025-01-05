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"استنشقوا غاز".. جثة ومصابان داخل شقة بإمبابة

10:31 ص الأحد 05 يناير 2025

جثة ارشيفية

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كتب - محمد شعبان:
لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران بحالة اختناق نتيجة استنشاق غاز بمنطقة إمبابة شمال الجيزة.

تلقى مأمور قسم شرطة إمبابة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوجود تسرب غاز داخل منزل بمنطقة القومية العربية.

انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ وعثر على جثة دون إصابات ظاهرية فيما نقل الأهالي مصابين اثنين الى مستشفى الوراق.

التحريات الأولية بينت أن الضحايا الثلاث أصيبوا بحالة اختناق نتيجة استنشاقهم غاز وتم إخطار طوارئ شركة الغاز.

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