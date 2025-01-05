اليوم.. محاكمة 11 متهما بـ استهداف محلات الذهب والكنائس

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر محكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، جلسة محاكمة 11 متهما باستهداف محلات الذهب والكنائس.

واتهمت النيابة بإشراف المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، كلا من عمر المسلوت "سيزر" طالب بكلية الحقوق، ومحمد سليمان "منفلوط" طالب، وإبراهيم عبدالظاهر "سنجام" طالب، وعبدالرحيم النوبي "قناص الصعيد" طالب بكلية العلوم، في قضية استهداف محلات الذهب.

وشملت قائمة أسماء المتهمين في قضية استهداف محلات الذهب، أحمد محمد طه طالب، ومحمد أبو المجد طالب، وطه شعبان طالب بمهد فني تمريض، وصلاح ياسر طالب، وعبدالرحمن إدريس طالب، وإبراهيم شوقي "المثقف" أخصائي تمريض، وأبوبكر البرير "سوداني الجنسية" طالب بكلية حاسبات.

وارتكب المتهمون في الفترة من 2021 وحتى مايو 2024، داخل مصر، جريمة من جرائم تمويل الإرهاب والتمويل كان لجماعة إرهابية وإرهابيين بأن وفروا وأمدوا الجماعة وأعضائها بإصدارات إلكترونية تحوي ملفات تثقيفية وأمنية وتقنية وعلوم ومعلومات وبيانات عن بعض الأهداف.

وقام المتهمون في قضية استهداف محلات الذهب بالإعداد والتحضير لارتكاب جرائم إرهابية بأن رصد المتهمين الثالث والخامس والحادي عشر محلات الذهب الكائنة في مدينة نصر والمرج في القاهرة ومنطقة الدقي في الجيزة ومنطقة شارع السنترال في الفيوم.

ورصد المتهم السادس في قضية استهداف محلات الذهب، كنيسة دير القديسين الأنبا بشاي والانبا بسنتاؤس في الأقصر وأفراد الشرطة المعينين لتأمينها تمهيدا لاستهدافهم بعمليات عدائية وقتل مالكي محلات الذهب وسرقة محتواها من الذهب.