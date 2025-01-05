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أولى جلسات محاكمة متهم بالانضمام لـ"داعش بولاق".. الأحد

06:00 ص الأحد 05 يناير 2025

أولى جلسات محاكمة متهم بالانضمام لـ"داعش بولاق"..

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كتب- صابر المحلاوي:

تبدأ الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش، في القضية رقم 11971 لسنة 2024، جنايات بولاق.

كشفت التحقيقات أن المتهم خلال الفترة من بداية عام 2023 وحتى 5 سبتمبر من عام 2023، سعى المتهم لدى جماعة مقرها خارج البلاد، بهدف ارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، ضد أحد مقار البعثات الدبلوماسية، بأن سعى لدى جماعة داعش الإرهابية لتعليم طرق تصنيع المواد المفرقعة.

داعش المستشار محمد السعيد الشربيني جنايات بولاق المتهم داعش بولاق
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