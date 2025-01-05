محاكمة ابنة رجل أعمال بتهمة النصب على مواطن في 200 مليون

كتب- صابر المحلاوي:

تبدأ محكمة جنح مصر الجديدة، اليوم الأحد، نظر أولى جلسات محاكمة ابنة رجل أعمال شهير بتهمة النصب والاحتيال على رجل أعمال، في 200 مليون جنيه قيمة أسهم في البورصة تبين أنها وهمية.

وفي وقت سابق أحالت النيابة العامة في القاهرة، ابنة رجل الأعمال شهير للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 10711 لسنة 2024 جنح مصر الجديدة، وذلك في اتهامها بالنصب والاحتيال، والاستيلاء على مبالغ مالية تخطت الـ200 مليون جنيه من رجل أعمال.

وكشفت التحقيقات، عن أن محامي المجني عليه تقدم ببلاغ تضرر خلاله من المتهمة، لافتا إلى أن موكله قام بسداد 200 مليون جنيه للمتهمة قيمة أسهم وفي المقابل لم تقم المتهمة بنقل ملكية الأسهم المباعة ليتبين أنها أسهم وهمة.

وأضافت التحقيقات، أن المشكو في حقها أنكرت توقيعها على العقود الخاصة ببيع الأسهم ورفعت دعوي قضائية تتهم رجل الأعمال بالتزوير، إلا أن المحكمة قد تيقنت عقب إحالة الدعوى إلى الخبراء من أن التوقيع على أوامر البيع يخص المتهمة.