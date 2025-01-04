طعنها بـ"شوكة معدنية".. المؤبد لـ المتهم بقتل والدته في مصر القديمة

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة شاب بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل والدته بـ"شوكة معدنية" في منطقة مصر القديمة.

واستمعت هيئة المحكمة، لمرافعة المحامية سماح فوزي إسماعيل دفاع المتهم، والتي دفعت بانتفاء القصد الجنائي، كما دفعت بالتقصير في علاج المستشفى للمجني عليها، كما طالبت بتعديل القيد والوصف لضرب أفضى إلى الموت.

كشفت التحقيقات أن المتهم "مازن .ع"، مهندس حاسب آلي، أحرز جوهر الميثامفيتامين، والأميفتامين، مشتقات فينيثيل آمين، في غير الأحوال المصرح بها، بقصد التعاطي.

‎وأضافت التحقيقات أن المتهم قام بقتل والدته "منى م."، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، وأتم جرمه، بأن استل سلاحا أبيضا "شوكة معدنية"، وباغتها به طعنا محدثا إصاباتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي أودت بحياتها.

‎وأشارت التحقيقات إلى قيام المتهم باحتجاز المجني عليها والدته دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح، بأن حجزها بغرفة بمحل الواقعة.