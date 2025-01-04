اتهام مطرب شعبي بدهس طفل في إمبابة.. والنيابة تحقق

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيق في حادث دهس تسبب فيه مطرب شعبي، والذي أسفر عن إصابة طفل في منطقة إمبابة بالجيزة.

وأمرت النيابة العامة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الحادث.

كشفت التحقيقات أن الحادث نتج عنه تعرض الطفل لكسور وسججات متعددة، وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا عن وقوع حادث دهس لطفل في منطقة إمبابة، وانتقلت الأجهزة الأمنية، ورافقها فريق إسعاف إلى مكان الحادث.

عند الوصول، تبين إصابة الطفل نتيجة صدمه بسيارة يقودها المطرب "ع. ال."، على الفور، تم نقل الطفل المصاب إلى المستشفى، حيث أظهرت التقارير الطبية تعرضه لإصابات متعددة.