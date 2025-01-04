2 فبراير .. تأجيل محاكمة أخصائي تحاليل في قضية بيع أعضاء بشرية بالعجوزة

كتب - رمضان يونس:

قررت محكمة مستأنف الجيزة، اليوم السبت، تأجيل جلسة نظر الاستئناف المُقدم أخصائي تحاليل طبية، على حكم إدانته بالسجن 3 أعوام لاتهامه وآخرين بالإتجار في الأعضاء البشرية، إلى جلسة 2فبراير المقبل للنطق بالحكم في الدعوي.

ترأس هيئة الدائرة المستشار صلاح محجوب عزوز رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هشام عبد المعطي عبد الرحيم وعماد مصطفي الشيوعي وسكرتارية صلاح مصطفي و محمود سليمان.

وأدانت محكمة جنايات العجوزة في وقت سابق، المتهم بالسجن 3 سنوات، في جلسة إعادة إجراءات محاكمته عقب صدور حكمًا غيابيًا ضده بالسجن 10 سنوات.

وفق تحقيقات النيابة العامة في أوراق الدعوى التى حملت رقم 26328 لسنة 2019 جنايات العجوزة، والمُقيدة برقم 4657 كلى جنوب الجيزة، وبرقم 4000 لسنة 2024 مستأنف جنايات الجيزة، فإن المتهمين "محمد.ف"، أخصائي تحاليل طبية، و"سعيد.ع"، كهربائي سيارات، و"هيثم .ح" صاحب محل ملابس، و"إيهاب.س" عامل؛ في غضون الفترة من عام 2017 حتى عام 2019 بدائرة قسم شرطة العجوزة محافظة الجيزة أسس المتهم الأول "محمد.ف"، و أدار جماعة إجرامية منظمة الأغراض الإتجار بالبشر داخل البلاد تستهدف إرتكاب، نقل وزراعة الأعضاء البشرية وأنضم لها المتهمون من الثاني وحتى الرابع تحقيقا لاغراضها متعاملين في أشخاص طبيعيين وهم المجنى عليهم "فريد م"، و"أبو النور ع"، و"جمال زأ"، بأن استقبلوهم وتولى نقلهم وأيوائهم.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين عرضوا على المجني عليهم بيع وشراء أعضائهم البشرية، مُستغلين حالة الضعف والحاجة لديهم، وكان ذلك بقصد استئصالها من أجسامهم لزراعتها في أجساد آخرين وهم "مساعد ج"، و"مروة أ"، و"زوزو .س"، من أجل الحصول على منافع مادية مما ترتب عليه إصابة المجني عليهما الثاني والثالث بعاهة مستديمة على النحو الموصوف بتقرير الطب الشرعي على النحو المبين بالتحقيقات.

ونسب النيابة العامة في تحقيقات القضية، للمتهمين تهمة نقل وزراعة الأعضاء البشرية، بأن تعاملوا في عضو من أعضاء أجسام المجني عليهم "فريد م"، و"أبو النور.ع"، و" جمال أ"، فاتفقوا معهم على استئصال اعضائهم البشرية مستغلين حاجتهم المادية وبيعها ونقلها وزراعتها في أخرين وهم "مساعد ج"، و"مروة أ"، و"زوزو س" وكان ذلك التعامل بمقابل مادي.أحُيل المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة، والتي أدانتهم بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيًا،عما أسند إليهم من اتهامات.