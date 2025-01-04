مشاجرة على "سيجارة حشيش" تنتهي بجريمة قتل في روض الفرج

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بروض الفرج، تحقيقاتها في جريمة مروعة راح ضحيتها شاب إثر مشاجرة نشبت بين ثلاثة عاطلين بسبب خلاف حول "سيجارة حشيش".

وأمرت النيابة بإعداد تقرير طبي مفصل عن سبب الوفاة، وتكليف المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.

كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على أدوات الجريمة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أهالي منطقة روض الفرج يفيد بنشوب مشاجرة بين ثلاثة شباب انتهت بمقتل أحدهم.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص الأولي والتحريات تبين أن المشاجرة نشبت بين المتهمين والمجني عليه بسبب خلاف حول أولوية تدخين "سيجارة" تحتوي على الحشيش، تطورت المشادة الكلامية إلى اشتباك عنيف، أقدم خلاله المتهمان على طعن الضحية بسلاح أبيض، مما أدى إلى مصرعه في الحال.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة روض الفرج من القبض على المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.