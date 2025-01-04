قرار قضائي جديد بشأن 3 متهمين في قضية "جبهة النصرة الثانية"

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 387 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة والمعروفة إعلاميًا بـ "خلية جبهة النصرة الثانية"، لجلسة 19 أبريل المقبل للمرافعة.

وجاء في أمر الإحالة أنه في الفترة من 2013 وحتى 9 أكتوبر 2021 خارج جمهورية مصر العربية:

أولًا: المتهم الأول سهل لغيره الالتحاق بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج البلاد، بأن سهل للمتهم الثالث الالتحاق بتنظيم نور الدين زنكي التابع لجبهة النصرة الإرهابية.

ثانيًا: المتهمان الثاني والثالث، وهما مصريان الجنسية، التحقا بإحدى الجامعات المسلحة التي يقع مقرها خارج مصر، بأن التحقا بتنظيم نور الدين زنكي التابع لجبهة النصرة بدولة سوريا، والذي يتخذ من الإرهاب وسائل لتحقيق أغراضه. وقد تلقيا في كنفه تدريبًا عسكريًا وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك كما هو مبين في التحقيقات.

ثالثًا: ارتكب المتهمون جميعًا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، حيث وفر المتهمان الأول والثاني أموالًا ومواد مرئية وأمدّا بها المتهم الثالث لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية وعمل إرهابي كما هو مبين في التحقيقات.