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للمرافعة.. تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين بقضية "فض رابعة"

03:31 م السبت 04 يناير 2025

المستشار محمد السعيد الشربيني

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كتب- صابر المحلاوي:
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين، في اتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بقضية "فض اعتصام رابعة"، لجلسة 1 مارس المقبل للمرافعة.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة (ميدان هشام بركات حاليًا)، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض الاعتصام.

قضية فض رابعة مجمع محاكم بدر فض اعتصام رابعة
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