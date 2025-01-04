لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مالك العقار في قضية مقتل مالك مقهى أسوان: المتهم دافع عني من اعتداء المجني عليه

03:26 م السبت 04 يناير 2025

تعبيرية عن محاكمة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عادل:

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، إلى شهادة "أمير"، مالك العقار الذي يضم محل العصائر الخاص بالمتهم في قضية مقتل مالك مقهى أسوان بمنطقة الكوربة.

وفي شهادته، أوضح "أمير" أن المجني عليه، المدعو "حمص"، مالك مقهى أسوان، حاول الاعتداء عليه جسديًا أثناء مشادة بينهما، ووصل الأمر إلى محاولة وضع إصبعه في عينه.

وتابع بأن المجني عليه قام بضربه، ما دفعه إلى الاحتماء داخل محل العصائر المملوك للمتهم "ناصر".

وأضاف "أمير" أن المجني عليه لم يتوقف عند هذا الحد، بل لاحقه إلى محل العصائر برفقة بعض العاملين في المقهى، محاولين الاعتداء عليه مرة أخرى. وأكد أن المتهم "ناصر" تدخل للدفاع عنه، مما أدى إلى نشوب مشاجرة بين الطرفين.

وأشار "أمير" خلال شهادته إلى وجود خلافات مستمرة بينه وبين المجني عليه بسبب امتناع الأخير عن دفع الإيجار إلا بعد صدور أحكام قضائية تُلزمه بالسداد.

محكمة جنايات القاهرة مقتل مالك مقهى أسوان منطقة الكوربة مصر الجديدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قرار قضائي جديد بشأن المتهم بقتل "حمص" مالك مقهى أسوان

إعلان

إعلان

حوار- نقيب الأطباء: إلغاء "العمومية" أصعب قرار في حياتي النقابية.. وهذا موقف "المستقيلين
بدء استحقاقات شهادة 27% في بنكي الأهلي ومصر الأسبوع الجاري.. ما هي البدائل؟