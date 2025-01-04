مالك العقار في قضية مقتل مالك مقهى أسوان: المتهم دافع عني من اعتداء المجني عليه

كتب- أحمد عادل:

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، إلى شهادة "أمير"، مالك العقار الذي يضم محل العصائر الخاص بالمتهم في قضية مقتل مالك مقهى أسوان بمنطقة الكوربة.

وفي شهادته، أوضح "أمير" أن المجني عليه، المدعو "حمص"، مالك مقهى أسوان، حاول الاعتداء عليه جسديًا أثناء مشادة بينهما، ووصل الأمر إلى محاولة وضع إصبعه في عينه.

وتابع بأن المجني عليه قام بضربه، ما دفعه إلى الاحتماء داخل محل العصائر المملوك للمتهم "ناصر".

وأضاف "أمير" أن المجني عليه لم يتوقف عند هذا الحد، بل لاحقه إلى محل العصائر برفقة بعض العاملين في المقهى، محاولين الاعتداء عليه مرة أخرى. وأكد أن المتهم "ناصر" تدخل للدفاع عنه، مما أدى إلى نشوب مشاجرة بين الطرفين.

وأشار "أمير" خلال شهادته إلى وجود خلافات مستمرة بينه وبين المجني عليه بسبب امتناع الأخير عن دفع الإيجار إلا بعد صدور أحكام قضائية تُلزمه بالسداد.