شاهد على واقعة مقتل مالك مقهى أسوان: المتهم طعنه عدة طعنات في وسط الشارع

كتب - أحمد عادل:

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، جلسة محاكمة المتهم بقتل نجل صاحب مقهى أسوان بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، بسبب خلافات نشبت بينهما، والاستماع لشاهد الإثبات.

وقال "م.ع"، شاهد الإثبات والذي يعمل سايس في منطقة الكوربة، إنه كان يقف في الشارع وقت المشاجرة التي نشبت بين طرفي القضية، موضحًا أن أمير كان يسب محمد عبد الرازق، وجرت بينهما مشادة داخل محل العصير، كما أن العاملين في المحلات المجاورة قاموا بفض المشاجرة.

وتابع شاهد الإثبات، أن محمد عبد الرازق توجه ناحية محل العصير لمقابلة أمير بعد فض المشاجرة والحديث معه، إلا أن أمير أخرج من جيبه سلاحًا أبيض "مطواة"، وطعن القتيل، ليسقط بعدها على الأرض مغشيًا عليه والدماء تسيل منه.

وأضاف شاهد الإثبات، أن المتهم لم يكتفِ بطعن المجني عليه مرة واحدة، ولكنه طعنه عدة مرات، منها طعنة في رقبته، مشيرًا إلى أن شقيق المجني عليه لم ينتظر الإسعاف، وحاول نقل القتيل عبر سيارته الملاكي، ولكنه توفى قبل وصوله إلى المستشفى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حجازي وعضوية المستشارين عزت العكلي، والسعيد عبده، ومحمد مصطفى عبيد.

واتهمت نيابة شرق القاهرة الكلية، ناصر صابر، 28 سنة، حاصل على بكالريوس نظم ومعلومات، بقتل المجني عليه محمد عبد الرازق محمد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك إثر خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه، فتدبر لأمره وأعد العدة اللازمة (سلاح أبيض)، وتربص له بالمكان الذي أيقن سلفًا مروره منه.

ووفقًا لأمر الإحالة، فأن المتهم ما أن ظفر بالمجني عليه حتى طعنه طعنة بالسلاح الأبيض استقرت في بطنه فأعجزته، ثم انهال عليه بطعنات استقرت في أنحاء متفرقة بجسده قاصدًا من ذلك إزهاق روحه.