خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 23 ألف مخالفة في يوم واحد

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات، التي شُنت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة، عن تحرير 34299 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 564 مخالفة السير بدون تراخيص، و9 دراجات نارية مخالفة، و22986 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و12 مخالفة موقف عشوائي، و966 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و7 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.