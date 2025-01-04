لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 7 طن دقيق أبيض بلدي مدعم

12:56 م السبت 04 يناير 2025

ضبط دقيق مدعم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاته التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
أسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، خلال 24 ساعة، تم خلالها ضبط حوالي 7 طن دقيق أبيض بلدي مدعم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأعلى من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط دقيق مدعم ضبط الجرائم التموينية التموين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ملابسات اختطاف أحد الأشخاص في الدقهلية

إعلان

إعلان

الأرصاد تحذر من الطقس: أجواء غير مستقرة وأمطار وتحذير لمدة 3 أيام
توجيه جديد من السيسي بشأن البترول والغاز - تفاصيل