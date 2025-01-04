بعد 10 أشهر من الزواج | ميادة تقاضي زوجها: "مدمن براندات"

كتبت - فاطمة عادل:

تقدمت "ميادة.ع"، 30 سنة، ربة منزل، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطالب بخلع زوجها بعد مرور عشرة أشهر فقط على زواجهما، مبررة طلبها بأنه "مدمن على شراء الملابس والمستلزمات ذات العلامات التجارية الفاخرة، ويصرف على نفسه وينسى زوجته".

وأوضحت "ميادة" أن سبب طلبها للخلع هو سلوك زوجها الذي وصفته بأنه "غير مسؤول"، حيث يهتم بشراء الملابس الفاخرة والماركات الشهيرة، ويخصص كل وقته وماله لمظهره الخارجي دون أي اهتمام باحتياجاتها أو حياتهما الزوجية.

وأضافت الزوجة: "لم يفكر زوجي يومًا في شراء هدية لي، رغم إنفاقه مبالغ طائلة على مظهره. كل ما يهمه هو أن يبدو في أبهى صورة أمام الناس، بينما لا يهتم بإسعادي أو يظهر أي تقدير لي".

وتابعت: "تحدثت معه أكثر من مرة لإصلاح الوضع، لكنه تجاهلني تمامًا، بل نقل إقامته إلى منزل أهله. وبعد أن اشتد الخلاف بيننا، قرر السفر وترك البلاد، قائلًا: هسيبك كده معلقة".

لجأت الزوجة إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ورفعت دعوى خلع لاستحالة استمرار الحياة الزوجية معه. حملت الدعوى رقم 430 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.