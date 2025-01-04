من هو المقدم كريم ياسين شهيد الواجب الوطني بأسيوط؟

كتب - علاء عمران:

استشهد المقدم كريم ياسين في مداهمة أمنية استهدفت بؤرة اجرامية بساحل سليم في محافظة أسيوط.

"ياسين" من مواليد مركز إطسا بمحافظة الفيوم، تخرج في كلية الشرطة عام 2000 برتبة ملازم أول.

التحق بقطاع الأمن المركزي وانتدب للعمل في مديرية أمن أسيوط. الشهيد متزوج ولديه 3 أبناء معروف بحسن الخلق وتفانيه في العمل.

كانت أعلنت وزارة الداخلية مصرع 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة وإستشهاد ضابط شرطة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية المتنوعة بمحافظات "سوهاج – أسيوط – المنيا".



وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، أنه أثناء إستهدف قطاع الأمن العام بالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديريات أمن "سوهاج – أسيوط – المنيا" بناءً على إجراءات مقننة عدد من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

وأوضح البيان، أنه تم ضبط عناصر تلك البؤر ومصرع 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة – سبق الحكم عليهم فى العديد من الجنايات ما بين "قتل، شروع فى قتل، مخدرات ، سلاح، إطلاق أعيرة نارية ، إستعراض قوة") وإستشهاد ضابط شرطة عقب تبادلهم إطلاق النيران مع القوات.

وضٌبط بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة 200 كيلو جرام لمخدر البانجو المخدر - 21 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 38 كيلو جرام لمخدر الشابو – 58 قطعة سلاح نارى "رشاش جرينوف – 14 بندقية آلية – 19 بندقية خرطوش – 24 فرد محلى" – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 22 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.